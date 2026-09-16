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RT Russia

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МО: ВС России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

МО: ВС России продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Бойцы армии России в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ и расширять внешнюю зону контроля.

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