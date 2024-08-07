Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

132 подписчика

Новая спортплощадка появится на острове Кего

Новая спортплощадка появится на острове Кего

С инициативой о возведении объекта выступили местные активисты.В этом году ТОС «Кего» принял участие в городском конкурсе социально значимых проектов с предложением «Создание и благоустройство спортивной площадки в посёлке Кегостров» и оказался в числе победителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх