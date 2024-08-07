Новая спортплощадка появится на острове Кего

С инициативой о возведении объекта выступили местные активисты.В этом году ТОС «Кего» принял участие в городском конкурсе социально значимых проектов с предложением «Создание и благоустройство спортивной площадки в посёлке Кегостров» и оказался в числе победителей.
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