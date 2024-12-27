Психолог Юдеева посоветовала, как встречать Новый год одиноким людям

Тех, кто оказался в Новый год ночь в одиночестве, принято жалеть. Но кандидат психологических наук Татьяна Юдеева настоятельно рекомендует ни в коем случае не драматизировать этот момент и дала советы, как провести новогоднюю ночь в одиночку весело и с пользой для себя.
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