Психолог Юдеева посоветовала, как встречать Новый год одиноким людям

Тех, кто оказался в Новый год ночь в одиночестве, принято жалеть. Но кандидат психологических наук Татьяна Юдеева настоятельно рекомендует ни в коем случае не драматизировать этот момент и дала советы, как провести новогоднюю ночь в одиночку весело и с пользой для себя.