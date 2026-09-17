СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин открыл мост, соединивший участки Болотной набережной

На Болотной набережной Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра.

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