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Эксперт считает, что употребление морепродуктов из зоны ЧС на Черном море будет опасным несколько лет

Эксперт считает, что употребление морепродуктов из зоны ЧС на Черном море будет опасным несколько лет

Эксперт считает, что употребление морепродуктов из зоны ЧС на Черном море будет опасным несколько летУпотребление человеком в пищу морепродуктов, включая рыбу, мидии и устрицы, добытых в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за ЧП с танкерами у Керченского пролива, будет опасным в течение ближайшего периода, но со временем риски будут сходить на нет.

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