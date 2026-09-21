ДОМ.РФ утроил число инвесторов за год, сообщил Грицкевич

На Московском финансовом форуме Максим Грицкевич сообщил, что количество частных инвесторов ДОМ.РФ утроилось менее чем за год, достигнув 148 тысяч.
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