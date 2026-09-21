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Царьград

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ДОМ.РФ утроил число инвесторов за год, сообщил Грицкевич

ДОМ.РФ утроил число инвесторов за год, сообщил Грицкевич

На Московском финансовом форуме Максим Грицкевич сообщил, что количество частных инвесторов ДОМ.РФ утроилось менее чем за год, достигнув 148 тысяч.

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