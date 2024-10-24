Прокурор Челябинской области Донгаузер выехал в Коркино для координации действий

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов в связи с произошедшими там общественными волнениями, передает пресс-служба прокуратуры региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии