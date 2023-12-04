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Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ окончился для «Нью-Йорк Рейнджерс» победой над «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий хозяев родом из России Артемий Панарин получил титул первой звезды встречи, сообщило РИА «Новости».

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