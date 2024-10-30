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В Самаре осудили экс-директора МП «Благоустройство»

В Самаре осудили экс-директора МП «Благоустройство»

Героя скандала о «золотом снеге» Евгения Садовникова обвиняли в том, что он оплачивал работу своих адвокатов со счетов руководимого им МП.

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