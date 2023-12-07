Работодателей обяжут платить увольняющимся россиянам за неиспользованные отгулы

Неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника, постановил Конституционный суд России, рассмотревший жалобы четырех жительниц города Нерюнгри.
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