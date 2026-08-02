В нишу лезут те, кому не следовало: французский аэрозольный комплекс защиты от дронов S-KAPS Counter Drone

Французы продемонстрировали новый комплекс защиты техники от дронов, основанный на постановке аэрозольных завес для маскировки танка или любой другой боевой машины.
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