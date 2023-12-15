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Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году. Хавбека не хотят торопить с возвращением на поле

Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году. Хавбека не хотят торопить с возвращением на поле

Как утверждает As, маловероятно, что полузащитник сыграет с «Вильярреалом» 17 декабря или «Алавесом» 21 декабря.

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