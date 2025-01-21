БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цены на электроэнергию в Эстонии и Финляндии взлетели до "безумных отметок"

Цены на электроэнергию в Эстонии и Финляндии взлетели до "безумных отметок"

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии в понедельник, 20 января, поднялась до самой высокой отметки в 2025 году.

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