«Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Трус не играет в хоккей», отрывки из балетов: в школах вместо звонков будут включать музыку.
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«Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Трус не играет в хоккей», отрывки из балетов: в школах вместо звонков будут включать музыку.