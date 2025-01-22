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Нобелевский лауреат назвал срок появления разработанного ИИ препарата

Нобелевский лауреат назвал срок появления разработанного ИИ препарата

TASS/EPA/PONTUS LUNDAHL До конца 2025 года начнется испытание первого из препаратов, которые разрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нейродегенерации.

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