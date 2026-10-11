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«Анахайм» победил «Калгари», Суниев забил 1-й гол в НХЛ

«Анахайм» победил «Калгари», Суниев забил 1-й гол в НХЛ

В ночь на 11 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс».В ночь на 11 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс».

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