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Пункт-А

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Новый мост в Астрахани в ближайшее время ждет текущий ремонт

Новый мост в Астрахани в ближайшее время ждет текущий ремонт

Об этом сообщил глава города Игорь Редькин. Мост действительно срочно нуждается в ремонте: покрытие на нем сморщилось, покрылось глубокими трещинами, еще немного – и на переправе начнут образовываться серьезные пробки.

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