Лживые тезисы 5-й колонны: - Россия и так суверенна. - США сами развалятся. - Бомбите Киев. - Враг - "глубинное государство", "глобалисты".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Лживые тезисы 5-й колонны: - Россия и так суверенна. - США сами развалятся. - Бомбите Киев. - Враг - "глубинное государство", "глобалисты".