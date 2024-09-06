Прошедшее лето побило рекорд

Лето 2024 года побило рекорд, став самым жарким для Северного полушария за всю историю наблюдений. Такие данные приводит европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus, передает РИА Новости.
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