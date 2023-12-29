29.12.2023 новости

ВКС РФ поразили объекты радиотехнического батальона в городе Смела и ряд целей во Львове и Харькове В ночь на 29 декабря российские Вооружённые силы нанесли новые комбинированные удары по объектам противника.
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