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Аргументы недели

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Маникюр как обязательная графа: траты женщин достигли стоимости отпуска

Маникюр как обязательная графа: траты женщин достигли стоимости отпуска

Ухоженные ногти для миллионов россиянок стали регулярной статьёй расходов. За год траты на маникюр у некоторых женщин сопоставимы со стоимостью смартфона или поездки по стране.

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