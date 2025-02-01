Астролог рассказала, кому принесет успех полнолуние в знаке Льва — все беды обойдут стороной

Людмила Митрохина составила прогноз на первую половину февраля. Астрология 123RF/legion-media.ruПолнолуние в знаке Льва, которое ожидается в первую половину февраля, обещает стать мощным катализатором перемен и новых возможностей для некоторых представителей зодиакального круга.
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