Роджерс: Учимся различать "право-лево" в политическом смысле

Валерий Каулин

Что-то в "элите" не наблюдается желающих поступить по совету в конце статьи! И, соответственно, не наблюдаются их высокообразованные потомки. Наоборот, сразу, как вылупились, получают высокооплачиваемые кресла без соответствующей ответственности! Это же наблюдается и в рядах артистов. Многие кинулись в рекламу. А кто и это не может, участвуют в тусовках, где они выступают, и они же сидят в зрительном зале. Немногим образование не позволяет сниматься в современных "произведениях искусства", изготавливаемых полуграмотными прислужниками власти.