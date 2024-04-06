Страна и люди
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Страна и люди

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Роджерс: Учимся различать "право-лево" в политическом смысле

Роджерс: Учимся различать "право-лево" в политическом смысле

Тут Олег Царёв пост написал о том, что «на российской политической арене нет действующей партии, представлявшей бы интересы русских националистов».

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Комментарии
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Валерий Каулин
Что-то в &quot;элите&quot; не наблюдается желающих поступить по совету в конце статьи! И, соответственно, не наблюдаются их высокообразованные потомки. Наоборот, сразу, как вылупились, получают высокооплачиваемые кресла без соответствующей ответственности! Это же наблюдается и в рядах артистов. Многие кинулись в рекламу. А кто и это не может, участвуют в тусовках, где они выступают, и они же сидят в зрительном зале. Немногим образование не позволяет сниматься в современных &quot;произведениях искусства&quot;, изготавливаемых полуграмотными прислужниками власти.
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