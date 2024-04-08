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Паводок затронул более 10000 домов в 39 регионах

Паводок затронул более 10000 домов в 39 регионах

Более 10,4 тыс. жилых домов оказались в зоне наводнения из-за резкого разлива рек в 39 регионах РФ. В Самарской области вода начинает отступать, а в Курганской только прибывает, следует из данных МЧС России.

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