Конгрессвумен Грин: Байден забыл, как критиковал Трампа за ситуацию с Ираном

Американского президента Джо Байдена обвинили в противоречии самому себе. Когда лидер Штатов решил осуществить удары по Йемену, то забыл о собственной критике в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.
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