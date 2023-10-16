Apple создала новое устройство: оно предназначено для обновления запечатанных iPhone

Apple сможет обновлять запечатанные смартфоны iPhone, для чего создано совершенно новое устройство. Подробности опубликовало издание Mydrivers По имеющимся данным, Apple тестирует новое устройство в форме планшета, на которое можно поместить запечатанный iPhone, вывести его из режима сна через беспроводное соединение, автоматически загрузить и установить последнюю версию системы iOS и выключить устройство.