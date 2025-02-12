Выдающийся спортсмен возглавил фигурное катание России

Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Его кандидатура была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве.
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