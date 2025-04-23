Во Франции сотни военных призвали раскрыть данные о конфликте на Украине

Сотни отставных французских военнослужащих, включая более двух десятков генералов, потребовали от властей раскрыть все данные о присутствии на Украине представителей Вооружённых сил Франции, сообщил глава ассоциации Place d Armes и капитан жандармерии в отставке Жан-Пьер Фабре-Бернадак.