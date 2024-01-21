Исмаилов отреагировал на победу Евлоева над Алленом

Магомед Исмаилов, популярный российский боец смешанных единоборств, прокомментировал победу своего соотечественника Мовсара Евлоева над британцем Арнольдом Алленом в главном карде турнира UFC 297, который сегодня состоялся в Торонто (Канада).
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