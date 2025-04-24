Киргизия пошла по пути президента Азербайджана Ильхама Алиева. Нападки на Москву сыплются одна за другой. Хамство Баку Россия купировала. Как сработаем теперь? Первый ответ уже последовал

Азиатские сволочи уже так вольготно чувствуют себя на улицах наших городов, что скоро нам тут места не останется... Вместо нас будут жить обмотанные крольчихи с выводком приплода и их осеменители.

Николай Буглов

Вывозить из России всех, кто родился и из поколения в поколение проживал на территориях бывших республик СССР, пусть возвращаются к нам только русско-язычные граждане республик Средней Азии и Закавказья. Мигранты в своём большинстве ненавидят россиян, особенно русских, и правительства Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении и Грузии пусть сами обеспечивают своих граждан работой в своих независимых странах, а не пытаются обвинять Россию и качать свои права у нас в стране. Только нашему правительству решать - приглашать ли северо-корейцев или нет, тем более, что они то все законопослушны, трудолюбивы и владеют хорошо русским языком.