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Акинфеев о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Нас сразу в студию к Малахову. Потом приехали на базу, там баня, все по пивку. На следующий день обыграли «Спартак» – 3:1»

В финале Кубка УЕФА 2004/05 армейцы обыграли «Спортинг» (3:1). – Ты помнишь, как отмечали Кубок УЕФА? Что это было? Шашлыки, баня, ресторан? – Кубок УЕФА отмечали на телеканалах страны.

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