С ноутбуком на выход: британским арендаторам стали запрещать работать из арендованного жилья

Британское издание The Independent пишет, что некоторые местные арендодатели стали запрещать арендаторам работать из дома, причём об этом запрете они сразу сообщают в своих объявлениях о сдаче в найм жилья.
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