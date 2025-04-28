Омские колонии и СИЗО заполнены всего на 40%, заявила региональный омбудсмен Ирина Касьянова. В 2022 году под стражей содержалось бОльшее количество людей.
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Омские колонии и СИЗО заполнены всего на 40%, заявила региональный омбудсмен Ирина Касьянова. В 2022 году под стражей содержалось бОльшее количество людей.