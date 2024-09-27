Аксенов назначил нового руководителя Минсельхоза: им стал глава Симферопольского района

Министром сельского хозяйства Крыма стал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
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