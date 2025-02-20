Личный опыт: доктор питался фастфудом месяц, вот что стало с его организмом

Не нужно получать диплом врача, чтобы понимать: фастфуд — не самая полезная еда. Конечно, не стоит впадать в крайности и считать бургеры ядовитыми, однако перебарщивать с подобной едой все-таки тоже не следует.
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