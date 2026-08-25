Делягин назвал главным достижением Лужкова спасение Москвы в 1990-е годы

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил Сергею Собянину обращение, в котором предложил назвать улицы в Москве в честь Юрия Лужкова, Леонида Брежнева и Виктора Гришина (первого секретаря Московского горкома в 1967—1985 годах)Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил мэру Москвы Сергею Собянину назвать улицы в честь экс-мэра Юрия Лужкова, советского лидера Леонида Брежнева, а также Виктора Гришина — первого секретаря Московского горкома КПСС в 1967—1985 годах.