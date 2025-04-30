Полиция нашла подозреваемого в нападении на петербужца. С его пальца после удара по голове пропало дорогое кольцо.
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Полиция нашла подозреваемого в нападении на петербужца. С его пальца после удара по голове пропало дорогое кольцо.