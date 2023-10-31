Юрий Бородавко: «Максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне, чтобы не потерять соревновательную практику»

Сейчас команда проводит сбор в Ханты-Мансийске. «Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне.