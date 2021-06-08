Ротенберг остался в «Локо», УЕФА утвердил форму Украины, орден Москвиной, Фоден – самый дорогой в топ-5 лиг и другие новости утра

1. Минюст Швейцарии предостерег УЕФА и ФИФА от санкций к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу». А их могли исключить из еврокубков.

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