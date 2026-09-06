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Аккумулятор на 8000 мА•ч, OLED-экран на 120 Гц, максимальная защита IP69K. Смартфон Oppo A7 Pro рассекречен до анонса

Аккумулятор на 8000 мА•ч, OLED-экран на 120 Гц, максимальная защита IP69K. Смартфон Oppo A7 Pro рассекречен до анонса

Работать новинка будет под управлением ColorOS 16 Oppo официально раскрыла ключевые характеристики A7 Pro, который готовится к выходу в Китае.

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