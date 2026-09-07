Мировое время хотят отвязать от вращения Земли

Учёные хотят отвязать стандарт мирового времени от физического вращения Земли. Международное бюро мер и весов рассмотрит этот вопрос в середине октября, пишет The Times.
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