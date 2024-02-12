Валерий Кучук: Молдавское правосудие «перешло Рубикон». Ч 1

«Без верховенства Конституции, дух демократии не сможет восторжествовать в Молдове»,- считает Валерий Кучук, доктор права и преподаватель университета, председатель и член совета Института конституционного правосудия (ИКП).
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