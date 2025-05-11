"Горизонт в огне" (2022)

Фильм снят по роману современного французского писателя Пьера Леметра, лауреата Гонкуровской премии. О его литературном творчестве ничего сказать не могу, поскольку не читала ни единой строчки, а вот экранизация оставила неоднозначное впечатление.
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