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"Горизонт в огне" (2022)

"Горизонт в огне" (2022)

Фильм снят по роману современного французского писателя Пьера Леметра, лауреата Гонкуровской премии. О его литературном творчестве ничего сказать не могу, поскольку не читала ни единой строчки, а вот экранизация оставила неоднозначное впечатление.

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