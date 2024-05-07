«Мастерская Победы» в салоне легендарного ПАЗ-3201

Передвижная творческая лаборатория проехала по улицам Салехарда. Основные точки творческого маршрута: площадь Победы, городской рынок «Дары Ямала», «Додо Пицца», ТЦ «Славянский», ТЦ «Апельсин», площадь «ЦКиС «Геолог».
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