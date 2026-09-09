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Четыре человека погибли, 29 пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Четыре человека погибли, 29 пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Четыре человека погибли, еще 29 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск.

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