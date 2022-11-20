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Василевский отразил 30 из 32 бросков «Нэшвилла» и стал 2-й звездой матча. У него 3 победы подряд

Андрей Василевский отразил 30 бросков «Нэшвилла» из 32 и стал 2-й звездой матча. «Тампа» была сильнее «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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