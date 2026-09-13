Moonlighter 2: The Endless Vault: Обзор сиквела, от которого хотелось ждать большего

В 2022 году издатель Moonlighter сообщил о 2 миллионах проданных копий игры. Смесь роглайка и симулятора торговца пришлась по душе аудитории — как минимум благодаря необычному сочетанию жанров, которые отлично друг друга дополняли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым