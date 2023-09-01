Медвежий угол

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«Украина выбита»: Россия добилась главного в «зерновой сделке» – киевский политолог

«Украина выбита»: Россия добилась главного в «зерновой сделке» – киевский политолог

Политнавигатор Россия добилась своей главной цели в остановке «зерновой сделки» – Украина лишилась традиционных рынков сбыта зерна, а также потеряла портовую инфраструктуру, которую уничтожили удары российских ракет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сделано грамотно?  Так  назовите  хоть одно  условие России, которое  было бы  Западом  выполнено. Ни один пункт из 5. Ни один. Но мне какой-то дебил    дизлайк поставил за правду.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Харю откройф, дебил  с дизлайком  мне.
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11 час.
Кошмар
Россия и не стремилась добиваться выполнения условий сделки. На это и был расчёт, что соглашение Западом и Украиной не будет выполняться. Теперь Россия с чистой совестью может уничтожать инфраструктуру морских и речных портов Украины, тем самым обнуляя продовольственный экспорт Украины (кстати, единственный, приносящий ей до недавнего времени доход), что она сейчас и делает...  А если бы Россия начала уничтожать порты до сделки, то многие страны её не поняли бы и обвинили во всех смертных грехах. В том числе, и в создании предпосылок к мировому голоду. Сейчас же большинство стран воспринимают бомбардировку украинских портов нормально и с пониманием. Это высокая политика, Вова, и тебе её пока не понять. Не дорос ты до неё. 😀
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10 час.

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