«Украина выбита»: Россия добилась главного в «зерновой сделке» – киевский политолог

Кошмар

Россия и не стремилась добиваться выполнения условий сделки. На это и был расчёт, что соглашение Западом и Украиной не будет выполняться. Теперь Россия с чистой совестью может уничтожать инфраструктуру морских и речных портов Украины, тем самым обнуляя продовольственный экспорт Украины (кстати, единственный, приносящий ей до недавнего времени доход), что она сейчас и делает... А если бы Россия начала уничтожать порты до сделки, то многие страны её не поняли бы и обвинили во всех смертных грехах. В том числе, и в создании предпосылок к мировому голоду. Сейчас же большинство стран воспринимают бомбардировку украинских портов нормально и с пониманием. Это высокая политика, Вова, и тебе её пока не понять. Не дорос ты до неё. 😀