Флэпперы: как женщины в США 1920-х изменили стандартные нормы поведения?

Флэпперы это термин, обозначающий молодых женщин, которые отличались ярким стилем одежды и макияжа, свободолюбивым нравом, отвержением консервативных патриархальных устоев и бунтарством против сложившейся системы подчинения представительниц нежного пола.
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