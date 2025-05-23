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Сергей Мардан: За свет, за газ и за тарасов

Сергей Мардан: За свет, за газ и за тарасов

Министр украинских финансов Марченко  выступил с потрясающим предложением.Жители стран Европы, считает этот финансовый хохол, должны перечислять спецналог на содержание ВСУ в определённом проценте от ВВП каждой страны ЕС.

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Комментарии
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Александр Батт
Да в общем-то так и происходит сейчас.
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2 час.
alik3456 Джексон
Все европопцы далжны кланяться когда по европе идёт хохол-бандер и сразу денег предлагать...
Ответить
1 час.
Вик Норд
Нет,но помечтать можно?
Ответить
7 мин.
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